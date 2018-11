Kustbarometer: minder appartementen verkocht

Dat blijkt uit de Kustbarometer van Notaris.be.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar werden er in de kustgemeenten 3,5 procent minder vastgoedtransacties geregistreerd dan tijdens de eerste jaarhelft van 2017. Daarmee volgt de kust de trend op nationaal niveau en vooral die in Vlaanderen. Ook in het Vlaams Gewest hielden kandidaat-kopers tijdens de eerste jaarhelft de vinger op de knip in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe registratierechten op 1 juni 2018.

Toch viel het volume niet in alle kustgemeenten terug. In Oostende en Knokke, die samen goed zijn voor 40 procent van alle transacties aan de kust, daalde het volume met respectievelijk met 2,2 en 10,5 procent. In Heist-aan-Zee, steeg het vastgoedvolume dan weer met 15 procent.

Gemiddelde prijs daalt

De gemiddelde prijs voor een appartement aan de kust daalde met 1,4 procent tegenover 2017 tot 261.295 euro. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de gemiddelde prijs een terugval kent ten opzichte van het jaar ervoor.

Appartementen waren het duurst in Knokke (473.207 euro), Heist-aan-Zee (366.155 euro) en Nieuwpoort ( 278.982 euro). Hekkensluiters zijn Westende, De Panne en Middelkerke waar de kopers gemiddeld geen 200.000 euro betaalden voor een flat.

Aan de dijk wordt het wél duurder

De gemiddelde prijs voor een dijkappartement klokte af op 327.583 euro, een groei van 0,7 procent tegenover 2017 en 66.000 euro meer dan de gemiddelde prijs voor een flat in de badplaatsen. De gemiddelde prijs voor een appartement “met zicht op zee” schommelt in de eerste zes maanden van 2018 tussen 220.000 en 690.000 euro.

De dijkappartementen met de hoogste gemiddelde prijs bevinden zich, net als de voorgaande jaren, in Knokke ( 689.828 euro). In Oostende en in Koksijde steeg de gemiddelde prijs voor een dijkappartement fors. In Oostende kost een appartement voor het eerst gemiddeld meer dan 300.000 euro ( 307.386 euro, + 14,2 procent). In Koksijde kostte zo’n flat gemiddeld 281.789 euro ( + 12,8 procent). In Blankenberge vielen de prijzen terug na de recordcijfers van vorig jaar.