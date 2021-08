Kustappartement kost gemiddeld net geen 300.000 euro

Wie in de eerste helft van dit jaar een appartement aan de kust kocht, betaalde daar gemiddeld 299.030 euro voor. Dat blijkt uit de nieuwe kustbarometer van de Belgische notarissen. Het aantal transacties is met bijna 39% gestegen tegenover dezelfde periode in 2019.

Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar wisselden 47,5% meer kustappartementen van eigenaar dan in 2020. Maar omdat de vastgoedmarkt vorig jaar even tot stilstand kwam door de coronacrisis, is die vergelijking niet correct. Wordt naar het precoronajaar 2019 gekeken, dan blijkt het aantal transacties met 38,8% gestegen. Ter vergelijking: de stijging van de vastgoedactiviteit over heel België lag tijdens de eerste jaarhelft 16,7% hoger dan in 2019.

"De sterke stijging van de kusttransacties is een corona-effect", zegt notaris Bart van Opstal, die ook woordvoerder is van de Federatie van het Notariaat (Fednot). "Enerzijds zijn tweedeverblijvers minder geïnteresseerd in buitenlands vastgoed, anderzijds wensen heel wat beleggers hun liquide middelen te beveiligen door te investeren in vastgoed." Tegenover de eerste zes maanden van dit jaar steeg het aantal transacties het sterkst in Heist-aan-Zee (+72,1%), Nieuwpoort (+68,5%) en Koksijde (+56,3%).

Prijzen minder fors gestegen

De prijzen zijn minder fors gestegen dan het aantal transacties. De gemiddelde prijs voor een kustappartement bedraagt nu 299.030 euro, of 4,1% meer dan in 2020. Door de hoge vraag en de stijgende bouwkosten zaten de prijzen van nieuwbouwappartementen in de lift, de prijzen van oudere appartementen vertoonden eerder een dalende tendens.

In Knokke kost een appartement gemiddeld het meest: 593.745 euro. Dijkappartementen zijn door hun ligging het duurst. In Knokke hebben de prijzen voor appartementen met zeezicht voor het eerst de grens van 870.000 euro doorbroken. Opvallend, zeggen de Belgische notarissen, is dat hoe meer kamers een appartement telt, hoe groter de prijsstijging is.