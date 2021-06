Kust wil propere stranden zonder amokmakers

Propere stranden zonder amokmakers. Dat is het opzet in heel wat kustgemeenten nu de zomervakantie voor de deur staat.

Oostende zal de strijd tegen zwerfvuil op het strand verder en strenger opvoeren. Straks komt er een handhavingsteam van zes mensen in burger dat op de stranden zal controleren en zal beboeten bij flagrante overtredingen. Luiers wegmoffelen in het zand of sigarettenpeuken achterlaten, kost je voortaan minimum 100 euro.

Het verwerken van de gigantische berg afval die toeristen achterlaten is elk jaar een grote uitdaging voor de stad. Er wordt straks meer dan ooit gesensibiliseerd én er staan vuilnisbakken genoeg, maar er komen ook GAS-boetes voor sluikstorten op het strand. Burgemeester Bart Tommelein: “We hebben dit in de gemeenteraad goedgekeurd. We hebben gemeentelijke vaststellers aangesteld die in burger gaan opereren en die mensen gaan aanspreken op hun gedrag en ook GAS-boetes gaan geven als mensen echt vuilnis weggooien. Mensen die luiers in het zand begraven. Mensen die achteloos peuken weggooien. Daar gaan we dus harder tegen optreden.”

Middelkerke

Middelkerke verwacht een massa volk deze zomer. De gemeente beklemtoont dat de politie klaar is om overlast te vermijden. Burgemeester Jean-Marie Dedecker: "Wij willen geen herhaling van wat vorig jaar gebeurd is in Blankenberge, Knokke en Oostende. Het is beter voorkomen dan genezen. Iedereen blijft welkom, maar ze moeten hun manieren houden. Ik wil geen overlast door evenementen, door alcohol op het strand of weet ik veel. We zullen ingrijpen om overlast te vermijden."

Op drukke zomerdagen in Middelkerke verviervoudigt de bevolking tot ruim 80.000 mensen. 87 agenten willen deze zomer vooral flexibel en proactief ingrijpen. "Hoe pakken we dat aan? Door vooral zeer zichtbaar aanwezig te zijn in het straatbeeld. Er komen ook anonieme wagens en politie in burger, precies om daders te kunnen pakken. De toerist wil ook zien dat we daadwerkelijk iets doen tegen overlast."