Kust: "we kunnen rush dagjesmensen nog niet aan"

Niet alleen verschilt elke kustgemeente van elkaar, de burgemeesters moeten ook pijnlijke beslissingen nemen. Naar dagjestoeristen toe, bijvoorbeeld. Maar dus ook naar de economie toe die aan de kust zo hard leunt op die toeristen. De verantwoordelijkheid en de gezondheid van iedereen wegen vandaag zwaarder door.

Burgemeester Bart Tommelein van Oostende: "We willen niet in een situatie komen zoals de burgemeester van het skioord Ischgl die straks moet zeggen dat hij te laat heeft ingezien dat er een brandhaard was. De kust en het strand zijn op dat vlak zeer gevaarlijk".

De burgemeester van Blankenberge Daphné Dumery durft zelf het woord toerisme voor een stuk nog niet uitspreken. "En dus moet het in fases. De tweedeverblijver krijgt voorrang, de dagjestoerist uit het binnenland moet wachten". Die mening deelt ook Marc Vanden Bussche van Koksijde: "Wachten met dagtoeristen, ja, want wij kunnen dat niet aan. Dat gaat een ramp worden. Burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene verwoordt het zo: "De restaurants zijn nog niet open, de cafés zijn nog gesloten en er is niet voldoende sanitair. We kunnen al die mensen niet tegelijk opvangen".

