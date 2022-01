Kust voorbereid op stormtij, 'Corrie blijkt milde dame'

In Blankenberge zijn vanaf 11 uur zowel de pier als het Oosterstaketsel afgesloten voor wandelaars en fietsers. Dat geldt ook voor de lage wandelingen aan de kant van de Wenduine Steenweg en de Franchommelaan.

Ook in Oostende worden maatregelen genomen. De twee strekdammen zijn afgesloten omdat het gevaar bestaat dat golven over de dammen slaan. Maar de stormvloedkering tussen de Visserskaai en het Zeeheldenplein wordt niet geplaatst. Dat zijn schotten die worden geplaatst op kritieke plaatsen op de zeedijk om zeewater tegen te houden. Maar volgens de burgemeester is dat vandaag niet nodig.

Vandaag 31 januari verwachten we rond 13u00 stormtij aan de kust. Het wandelen op staketsels, kades en dijken is niet zonder gevaar. Vandaar dat staketsels en havendammen in Nieuwpoort, Blankenberge en Oostende preventief zijn afgesloten. pic.twitter.com/caQfBfFyJK — Crisis WVL (@CrisisWVL) January 31, 2022

Brandweer Westhoek noteerde elf interventies voor kleine stormschade.

"Maak tuinspullen goed vast"

Infrabel doet intussen een oproep om bij stormweer tuinspullen goed vast te maken. Als het stormt en tuinspullen belanden op het spoor, kan dat voor vertragingen zorgen. Zo veroorzaakte stormweer in 2020 ongeveer 666 uur vertraging. Een groot deel van die schade kan volgens Infrabel vermeden worden door de hulp van de omwonenden van sporen. "Zorg dat je tuinspullen goed zijn vastgemaakt. Denk aan trampolines, afvalbakken, dekzeilen, tuinmeubelen en andere losse voorwerpen."

(Lees verder onder de video)

Infrabel benadrukt om zelf nooit op de sporen weggewaaide zaken op te ruimen. Er kan altijd een trein aankomen. "Neem dan contact op met de hulpdiensten via het nummer 112. Zij doen het nodige om het treinverkeer stil te leggen en de spullen op te ruimen."

Bekijk ook: