Kust verwacht topweekend dankzij tropisch weer

Traditioneel doet mooi weer heel wat mensen naar zee trekken. Dat zal ook het geval zijn voor komend weekend. Met de voorspelde tropische temperaturen zien kusthotels, campings en vakantiewoningen de reservaties vlot binnenlopen.

Reddersposten open

Hotels aan de kust noteren zo voor komend weekend al een gemiddelde bezetting van 85 procent. Verwacht wordt dat daar de laatste dagen voor het weekend nog veel lastminuteboekingen zullen bijkomen. Ook twee derde van de vakantiewoningen aan zee zullen komend weekend bezet zijn.

Bovendien is er vanaf vandaag in elke kustgemeente minstens een redderspost. Er wordt aangeraden om enkel in die bewaakte zones in zee te zwemmen. Tijdens de zomermaanden juli en augustus zijn wel alle posten bemand.