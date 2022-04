Kust verwacht drukkere tweede vakantieweek

De paasvakantie is halfweg met een week koud en guur weer. Maar de verhuurkantoren klagen niet. Er komt beter weer aan. Het is aan de kust het weekend voor de zogenaamde “valiezenkoersen”.

Huurders die een weekje een vakantiewoning of appartement huurden, moeten inpakken en hun vakantiestek verlaten om plaats te maken voor nieuwe mensen. Dat betekent topdrukte voor de verhuurkantoren die alles in goede banen moeten leiden. Stefanie Dedrie, vastgoedmakelaar Immo Eecke: "Deze namiddag ontvangen we 115 appartementen die binnen komen, zoals we zeggen. Voor deze week is dat al behoorlijk druk. Volgende week is nog drukker, want dan gaan er evenveel weg als er binnen komen."

Geen voltreffer voor hoteluitbaters

Pasen is hier dus goed. Ook al kunnen mensen, na corona, weer verder weg ook. "We hebben goed verhuurd. Ik denk dat we nu vijftien procent lager zitten dan vorig jaar. Maar we hebben we dubbel zo goed verhuurd als in 2019. Dus die corona is toch ergens goed geweest. De mensen hebben de kust herontdekt."

Vanaf maandag, na het weekend, wacht een nieuwe valiezenkoers. Met warmer weer. Dat is ook goed nieuws voor de hoteluitbaters. Want de afgelopen week was voor hen geen voltreffer.