Kust verwacht 350.000 dagtoeristen

Na een geslaagd paasweekend noteren de hotels voor het hemelvaartweekend momenteel al een bezetting tot 85 procent", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Op basis van de huidige weersvoorspellingen schat Westtoer dat er komend verlengd weekend ongeveer 350.000 dagtoeristen naar zee reizen. Zondag wordt de topdag. Bij goed weer verwachten de hotels nog veel lastminutereservaties.

"We raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust. De NMBS hanteert aantrekkelijke tarieven. Ook Happy Trip is een duurzaam arrangement om logies en openbaar vervoer te combineren. Vlotte mobiliteit draagt bij tot een milieuvriendelijke ontwikkeling van een toeristische regio. Het openbaar vervoer is zeker tijdens een verlengd topweekend als het hemelvaartweekend een sterk alternatief", aldus Sabien Lahaye-Battheu in een mededeling.