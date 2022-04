Kust telt 2,5 miljoen overnachtingen in paasvakantie

Toerismebedrijf Westtoer schat dat de verblijven aan de kust deze paasvakantie 2,5 miljoen overnachtingen mogen noteren. Het stralende lenteweer in het paasweekend trok lastminute een groot aantal bezoekers over de streep.

Ongeveer evenveel toeristen of tweedeverblijvers sliepen de afgelopen twee weken in een van de kustgemeenten als in de paasvakantie van vorig jaar. In het paasweekend bereikten de hotels zelfs een bezetting van 90 tot 95 procent, wat gelijk is aan hetzelfde weekend in 2019.

90 procent bezetting

Hoewel de vakantie zonovergoten eindigt, was het de eerste dagen van de vakantie kwakkelweer. De vakantiehuizen of -appartementen zaten in de eerste week voor 70 à 80 procent vol. In de tweede week lag dat al tussen de 85 en 95 procent. Ook de campings kunnen tevreden terugblikken op de week van het paasweekend, want zij slaagden er dan in 90 procent van hun plaatsen op te vullen. Vooral uit Nederland, Frankrijk en Duitsland trokken ook buitenlandse toeristen naar de Belgische kust.