Kust is populairste bestemming voor Belgische dagtoeristen

De kust is de populairste bestemming voor Belgische dagtoeristen. Dat blijkt uit een studie naar dagtoerisme in Vlaanderen en Brussel die dinsdag door provinciebedrijf Westtoer is voorgesteld.

Belgen maakten in een jaar tijd, van juni 2021 tot juni 2022, in totaal 81 miljoen dagtrips. Daarvan waren er bijna 18 miljoen naar de kust.

Het provinciebedrijf Westtoer heeft met ondersteuning van Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse provincies, vzw Kunststeden Vlaanderen en Visit Brussels een onderzoek gedaan naar dagtrips door Belgen naar Vlaanderen en Brussel. Van juni 2021 tot juni 2022 werden 3.000 Belgen tweewekelijks bevraagd over hun dagtrips naar Vlaanderen en Brussel. Daaruit blijkt dat de kust veruit de populairste bestemming is voor dagjestoeristen.

Gedurende dat jaar noteerden de onderzoekers 81 miljoen daguitstappen door Belgen naar Vlaanderen en Brussel. Daarvan zijn er bijna 18 miljoen naar de kust. De Kunststeden (Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen en Leuven) en Brussel zijn samen goed voor 30 miljoen daguitstappen. De overige 33 miljoen daguitstappen vinden plaats in de groene Vlaamse regio's. Verder blijkt uit het onderzoek dat acht op de tien Belgen op daguitstap uit Vlaanderen zelf komen, de overige 20 procent komt uit Franstalig België.

2,7 miljard euro omzet

Daarnaast wees het onderzoek uit dat dagtoeristen 2,7 miljard euro omzet met zich meebrengen. Gemiddeld besteedt een Belgische dagtoerist 32 euro tijdens de daguitstap. Daarvan gaat het grootste deel naar restaurants en cafés.

Naast de dagtoeristen zijn er ook de omgevingsrecreanten: zij doen een activiteit buiten de eigen gemeente, maar niet verder dan twintig kilometer. Gedurende een jaar noteerden de onderzoekers 55 miljoen trips door omgevingsrecreanten. Daarvan vinden 33 miljoen trips plaats in de groene Vlaamse regio's. De Kunststeden en Brussel zijn samen goed voor bijna 20 miljoen trips door omgevingsrecreanten. Daarnaast zijn er nog een kleine twee miljoen trips door omgevingsrecreanten naar de kust.

De kust is vooral populair bij gezinnen met kinderen en in de zomer. Ook groene regio's worden vooral in de zomer bezocht. Trips naar de kunststeden en Brussel vinden iets vaker dan gemiddeld plaats in de lente.