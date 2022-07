Kust maakt zich op voor heet en druk weekend: "We zijn volledig volgeboekt"

Op het strand van Oostende is het vandaag al gezellig druk. Ook de strandbars zijn klaar voor een druk weekend. "De maand juli is wat kalmer begonnen. We wachten op de massa. En ik denk wel dat het dit weekend zal druk zijn met het bouwverlof", zegt Frank Thiers van Blue Buddha Beach Club.

Vluchten voor de hitte

Een aangename warmte kan velen plezieren, maar te warm, daar vlucht je al eens voor. Als je in het binnenland woont, is een tripje naar de kust ideaal. "Tien dagen geleden hebben we een weekje zee geboekt. Toen ze van dat heet weer voorspelden, dachten we: 'even aan zee wat uitwaaien'", zegt een Limburgs koppel.

Bij Hotel Cocoon is het uitkijken naar een druk weekend. Twee maanden geleden liepen de eerste boekingen binnen en met dit mooie weer komen er nog veel lastminutereservaties bij. "Wij hebben 80 procent bezetting. Dit weekend zullen we volzet zijn", zegt Annelise Sanders van C-Hotels.

De 240 kusthotels doen goeie zaken. Vooral toeristen uit eigen land en de buurlanden, Frankrijk, Nederland en Duitsland komen naar onze kust.

Druktebarometer

Op de website van Westtoer vind je een druktebarometer die zegt hoe druk het is in een bepaalde zone. Je kan verschillende zones in Oostende raadplegen. En op basis van kleurencodes: groen, geel, oranje of rood, kan je zien hoe druk het is.

Toeristen krijgen ook het advies om met het openbaar vervoer naar zee te komen.

Tegelijk waarschuwt politie Oostende om alert te blijven met kinderen aan de kust. De laatste tijd waren er al enkele verloren gelopen. Ook is het oppassen voor springtij.