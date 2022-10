Kust maakt zich op voor de herfstvakantie, die nu eigenlijk al begint

De kust maakt zich op voor de herfstvakantie. En die begint eigenlijk nu al, want in Wallonië duurt de herfstvakantie voortaan twee weken.

Wallonië is in deze periode altijd goed voor een kwart van het aantal toeristen. Aan de hotelovernachtingen is dat nog niet te merken, of toch niet overal: sommige hoteliers zien nu toch stilaan het aantal boekingen toenemen.

Geen treinverkeer

En, opmerkelijk, in de herfstvakantie bij ons, zullen er negen dagen lang geen treinen rijden tussen Brugge en Oostende. Voor de sector niet echt een opsteker. De NMBS zet vervangbussen in, maar begrijpt dat het vervelend is.

Het alternatief is dat de werken gespreid worden over vijftien weekends, met veel meer hinder tot gevolg.