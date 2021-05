Kust maakt zich klaar voor opening terrassen

De weersvoorspellingen voor komend weekend aan zee zijn dan nog wel onzeker, de kustgemeenten maken zich alvast klaar voor de heropening van de horecaterrassen op 8 mei. Vooral gemeenten met een treinstation die traditioneel veel dagtoeristen aantrekken maken zich klaar voor eventuele drukte.

Oostende

In Oostende zijn de stewards van het stadsteam en de politie komend weekend opnieuw paraat om in te grijpen wanneer het te druk wordt. "Het ziet er meer en meer naar uit dat het weer eerder wisselvallig zal zijn. Toch zijn we goed voorbereid. Ook met de NMBS zijn goede afspraken gemaakt", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). Vanaf eind juni wordt in Oostende opnieuw een aanmeldingssysteem opgestart om de drukte op het strand te spreiden.

Blankenberge

Ook Blankenberge zorgt komend weekend opnieuw voor crowd control in de centrumstraten en op de zeedijk. Gemeenschapswachten, stewards en politie zullen paraat staan om de drukte te spreiden. De toegangsstromen worden van aan het station opgevolgd en via verschillende routes naar strand en dijk geleid. "Voor het Hemelvaartweekend zetten we ook extra jobstudenten in. We hopen alvast op een goede communicatie met de NMBS zodat we weten hoeveel volk er zit op de treinen die hier aankomen", zegt burgemeester Daphné Dumery (N-VA).

Knokke-Heist

Buurgemeente Knokke-Heist schakelt opnieuw haar 'sfeerbeheerders' in die bezoekers zullen wijzen op de coronamaatregelen. Extra politie zorgt voor spreiding van de drukte in de gemeente.

Middelkerke

In Middelkerke maken op 8 mei de terrastafels van de gemeente die burgemeester Jean-Marie Dedecker sinds 1 mei liet openen plaats voor de oorspronkelijke horecaterrassen.