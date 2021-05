Kust is klaar voor verlengd weekend

Het provinciebedrijf Westtoer en de tien kustgemeenten zijn klaar voor de verlengde weekends in mei. De opening van de terrassen en de aangekondigde versoepelingen bieden perspectief voor de hele toeristische sector aan de kust.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “We blijven de vakantiegangers goed informeren hoe ze in de huidige omstandigheden optimaal van de vakantiesfeer aan zee kunnen genieten. We zijn hoopvol dat de volgende vakantieperiodes in betere omstandigheden kunnen plaatsvinden”.

De toeristische verhuurkantoren aan de Kust verwachten een gezellige drukte tijdens het verlengde weekend. Afhankelijk van de badplaats schommelt de bezettingsgraad tussen de 75 en 95 procent. Het aantal boeking ligt wel hoger dan in 2019, zeker wanneer de volledige maand mei in beschouwing wordt genomen. Tal van kantoren spreken van circa 35 procent meer reservaties ten opzichte van mei 2019.

De hotels aan de Kust hebben positieve verwachtingen. De situatie is momenteel wel verschillend: sommige hotels noteren een sterke bezetting (80 à 85 procent tot volzet), andere hebben een beperkte bezetting. Sommige hotels zullen dicht blijven omdat de huidige situatie niet rendabel is.

De vzw Kustcampings is positief en noteert zowel bij de kampeerplaatsen als bij de verhuuraccommodaties een sterke bezetting van 90 à 95 procent. Opvallend zijn de vroege reservaties voor het verlengde weekend van Hemelvaart.