Kust houdt hart vast voor nieuw treinplan

Volgens het nieuwe treinplan mogen volwassenen in de vakanties en in het weekend nog enkel plaats nemen aan het raam op weg naar een toeristische bestemming. Maar hoe organiseer je zoiets concreet en wat als een perron overrompeld wordt?

Het is duidelijk. De paasvakantie mag geen herhaling worden van de krokusvakantie met overvolle treinen naar zee en dagjesmensen opeengepakt in wagons. De kustgemeenten trokken aan de noodrem, maar verwacht wordt dat bij mooi weer opnieuw een pak volk naar de kust zal sporen. Het nieuwe treinplan, waarbij mensen enkel aan het raam mogen plaatsnemen roept al meteen veel vragen op.

“Hopelijk neemt NMBS verantwoordelijkheid op”

Oostends burgemeester Tommelein vindt dat het tijd is dat de NMBS zijn verantwoordelijkheid opneemt. “De manier waarop NMBS en een aantal mensen nu alweer zeggen dat het allemaal heel moeilijk te handhaven is, dat het allemaal niet veel effect heeft...ik begrijp het niet goed. Ik vind dat er nogal veel diverse signalen komen en dat het duidelijk altijd van éénzelfde kant moet komen. En ik hoop dat de NMBS nu eindelijk zijn verantwoordelijkheid opneemt,” verduidelijkt Tommelein.

“Bij goed weer oproepen om niet naar de kust te komen”

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwe hoopt dat de dagjestoeristen hun verantwoordelijkheid zullen nemen: “Als ik hoor van Westtoer dat ongeveer alles volgeboekt is. En als er dan nog dagjestoeristen bijkomen en er is niets open, onvoldoende toiletten, dan weet je dat je jezelf in de problemen brengt. Maar goed, wij blijven daarop hameren. Als het echt goed weer zal zijn, gaan we moeten oproepen met iedereen om te zeggen: “Kom niet naar de kust. Het zit vol.” Dat zal spijtig genoeg tegen onze natuur zijn."

Maandag is er overleg met de NMBS en ook de minister van mobiliteit moet maar eens spijkers met koppen slaan, zo klink het aan de kust.