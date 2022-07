Kust is heel tevreden over juli

De toeristische sector aan de Kust is positief over juli. Het goede zomerweer zorgde voor enkele topdagen.

Bij het verblijfstoerisme en de tweedeverblijvers waren er drie procent meer overnachtingen in vergelijking met vorig jaar. De hotels noteerden een bezetting van gemiddeld 75 tot 80 procent. En ook de sectoren van de vakantiewoningen en campings kijken tevreden terug op de maand juli.

Campings

Meer en meer vakantiegangers uit de buurlanden komen opnieuw naar de Kust, met voorop de Duitse toeristen. In de campings aan de Kust is de belangstelling van die buitenlandse vakantiegangers opnieuw op het niveau van 2019. Vooral de Nederlandse, Duitse en Franse kampeerders reizen opnieuw naar de Kust.

Op basis van mobiele telefoniedata wordt het aantal dagtoeristen aan de Kust voor juli geraamd op 2,3 miljoen. Dit is ongeveer een kwart meer dan in dezelfde periode in 2021. Vooral het zomerweer speelt hierin een belangrijke rol. Topdagen voor het dagtoerisme waren zondag 24 juli met 145.000 dagtoeristen en zondag 17 juli met 140.000 dagtoeristen.

Het aantal overnachtingen aan de Kust, inclusief het tweede verblijfstoerisme, wordt in juli (eveneens op basis van mobiele telefoniedata) op 6,2 miljoen geraamd.