Kust favoriete bestemming van West-Vlamingen

In 2017 waren bijna 4,1 miljoen van de dagtoeristen afkomstig uit West-Vlaanderen.Dat is ruim een derde. Dat berekende Westtoer. Daarnaast kozen 110.000 inwoners van de provincie voor een verblijf van één of meerdere nachten. Ongeveer 17.900 West-Vlamingen hebben een tweede verblijf aan zee. Volgens de cijfers besteden West-Vlamingen ruim 420 miljoen euro aan zee.

Favoriete badplaatsen

“Ongeveer 65% van alle kusttoeristen zijn Vlamingen. Vlaanderen en Wallonië blijven de belangrijkste markt voor onze Kust”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde van toerisme. De populairste kustgemeenten van de West-Vlaamse dagtoeristen zijn Oostende, Nieuwpoort en Koksijde.