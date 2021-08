Kust en Westhoek tevreden over typisch Belgische zomer

De tien kustgemeenten en het provinciebedrijf Westtoer noteren een typisch Belgische zomer zonder echt stabiel zomerweer. Toch zijn juli en augustus een voltreffer voor het verblijfstoerisme, met circa drie procent meer overnachtingen dan in de zomer van 2020. Dat waren nu ongeveer 12 miljoen. Ondanks het wisselvallig weer noteerden de kusthotels een hogere bezetting dan vorige zomer met in periodes pieken tot 85 en zelfs 95%. De stijgende tendens van de verhuur van vakantiewoningen via verhuurkantoren in de zomer van 2020 zet zich ook in de zomer van 2021 verder. Het zijn vooral de Belgen, zowel Vlamingen als Walen, die zorgden voor de positieve balans.

Dagtoeristen

Met bijna vier miljoen dagtoeristen is het aantal daguitstappen naar zee status quo met vorig jaar. Topdagen waren 21 juli met iets meer dan 160.000 dagtoeristen, gevolgd door zondag 18 juli met 140.000 dagtoeristen en donderdag 12 augustus met 130.000 dagtoeristen.

Westhoek

Ook de toeristische sector in de Westhoek is tevreden over juli en augustus. De logiessector noteert betere cijfers dan in 2020 en evenaart vaak de cijfers van 2019. De terrassen van de restaurants en cafés zaten veelal afgeladen vol. De musea noteren sterke cijfers, mede door het wisselvallige weer. Tal van toeristische diensten kregen meer bezoekers over de vloer. De trend dat veel vakantiegangers fietsen en wandelen zet zich door. Opvallend is de stijgende interesse van de Vlaming voor de regio. Aandachtspunt blijft de afwezigheid van de Britse toerist.