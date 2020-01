Kust blikt tevreden terug op kerstvakantie

“Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van een uitstap naar de kust. De kerstvakantie bevestigd dan ook dat de kust in de vier seizoenen een belangrijke reisbestemming is. Ongeveer 2/3e van de toeristische omzet wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Ook hotelsector tevreden

Ook de hotelsector aan de kust noteert een geslaagde kerstvakantie. “Vooral na Kerstmis hebben tal van Belgen gekozen voor enkele vakantiedagen aan zee. Topper was de jaarwisseling van 30 en 31 december. Met oudejaar is een gemiddelde hotelbezetting van 80 procent of meer genoteerd”, aldus Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels.

Ook voor de tweede verblijvers is de kerstvakantie een bijzondere periode om met familie en vrienden te genieten van het vakantieverblijf aan zee.