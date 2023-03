'Kus' van Jupiter & Venus mooi te zien boven West-Vlaanderen

Ook boven West-Vlaanderen was 'de kus' van Jupiter en Venus gisteravond mooi te zien aan de hemel. Het verschijnsel van de twee planeten leverde mooie plaatjes op.

Voor fotografen is dit een unieke gelegenheid om hun toestel boven te halen. Op onze redactie kregen we prachtige foto's van Gianni Vermeylen uit Diksmuide. Hij trok foto's in de buurt van de IJzertoren.

(lees verder onder de foto's)

700 miljoen kilometer

"De conjunctie van Jupiter en Venus is geen zeldzaam fenomeen want dit gebeurt jaarlijks", zegt Gianni. "Wel is het zeer uitzonderlijk dat de conjunctie van beide planeten binnen één graad valt."

En dan lijkt het alsof de twee planeten elkaar 'kussen', terwijl ze in werkelijkheid 700 miljoen kilometer uit elkaar staan

"Vandaag, donderdag 2 maart, is dit ook nog te zien", zegt Gianni. "Morgen vrijdag gaan ze wat verder uit elkaar en gooien wolken wat roet in het eten."

Na het Noorderlicht is dit het tweede natuurverschijnsel dat ons deze week beloont met mooie foto's: