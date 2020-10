Normaal zou de Kortrijkse choreografe Isabelle Beernaert in première gaan met haar nieuwe voorstelling 'Naakt'. Voor die première waren 600 tickets verkocht, maar nu mogen er maar 200 mensen meer binnen. Het Kursaal zou dus 400 mensen moeten afbellen, en dat is praktisch niet haalbaar. Na overleg met Isabelle Beernaert is de première dus uitgesteld naar een latere datum.

