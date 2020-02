Vijftien jaar na de grondige verbouwingswerken is het dit weekend de plechtige kick-off van een feestjaar. Een vierhonderdtal bezoekers schreven zich in voor een gegidste rondleiding. Verder kunnen de bezoekers snuisteren in de loges en ervaren hoe het is om zelf op het podium te staan. Om 17uur eindigt het programma met Oostende zingt, voor het eerst in het Kursaal.

Ook in juli, september en december volgen nog gratis opendeurdagen.

