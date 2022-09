Kursaal Oostende pakt uit met interactieve dinosaurusshow

In Middelkerke kon je afgelopen zomer al dinosaurussen gaan bewonderen in de vorm van zandsculpturen, tijdens de krokusvakantie pakt Oostende uit met Dinosaur World Live in het Kursaal.

Herman Verbruggen, beter bekend als Marcske van De Kampioenen, is de host van de familievoorstelling.

Dinosaur World Live reisde al door de VS en het Verenigd Koninkrijk, nu is het de beurt aan het Europese vasteland. "In deze interactieve show leren kinderen bij over verschillende dinosaurussen waaronder de T-rex, triceratops, stegosaurus en vele andere dino's. Dat allemaal verwerkt in een verbluffende theatershow waar ook ouders van zullen opkijken", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Voor de Engelse productie was een Nederlandstalige host nodig. "En daarvoor dachten we direct aan Herman Verbruggen die perfect past bij deze show", zegt adjunct-directeur van Kursaal Oostende Gwen Nys. Tijdens de krokusvakantie zijn er verschillende shows. Na afloop zijn er ook meet en greets mogelijk met dinosaurussen uit de show.