Kursaal Oostende ontvangt record aantal bezoekers

Het Kursaal in Oostende heeft er een prima eerste semester op zitten. Zo mochten ze er zo’n 300.000 bezoekers ontvangen, en dat is een record.

In het Kursaal, dat dit jaar 70 jaar bestaat, kan je niet alleen terecht voor allerlei voorstellingen, maar ook voor een avondje roulette of een gastronomisch diner. 140.000 mensen konden genieten van een voorstelling of woonden een zakelijk event bij. 160.000 bezoekers brachten een bezoekje aan de speelzaal of een van de gastronomische restaurants.

Lokale economie

Het Kursaal is bovendien een belangrijke speler voor de lokale economie in Oostende. “Een uitverkocht concert is niet alleen een feest voor de muziekliefhebbers, maar ook voor de lokale economie. Gemiddeld 20% van de bezoekers blijven overnachten en 60% geniet van een heerlijk diner in Oostende voorafgaand aan de show. In het weekend lopen de cijfers gemakkelijk op naar 30% overnachtingen en 70% restaurantbezoeken”, legt burgemeester Bart Tommelein uit.

Deze zomer verwacht het Kursaal al zeker 35.000 bezoekers die naar Oostende afzakken voor onder meer de concerten van Camille en de voorstellingen van Theater aan Zee.