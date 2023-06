Kursaal krijgt heel wat extra's voor 70ste verjaardag

Oostende investeert de komende vijf jaar om het Kursaal en de kunst in en rond het gebouw meer in de kijker te zetten. Het monumentale gebouw op de dijk is 70 jaar oud, sinds 1998 is het beschermd en nadien grondig gerestaureerd. Er komen nu meer aanpassingen in de geest van de architect.

De Antwerpse architect Léon Stynen vatte het Kursaal van Oostende op als een gesamtkunstwerk. De kunst in en rond het reusachtige gebouw maakt deel uit van het geheel, zoals een muurschildering van Paul Delvaux. En daar zal nu meer aandacht voor zijn. Björn Anseeuw, schepen van stadsvernieuwing en kursaal: "De komende vijf jaar willen we het gebouw nog meer in de verf zetten. De waarde van het monument. Naast het feit dat hier elk jaar meer dan een half miljoen mensen naar allerhande evenementen en het casino komen. Dat is ook ontzettend belangrijk."

De bouw startte in 1950. In 1998 werd het beschermd als monument. Er volgde een grootschalige renovatie die meer dan 50 miljoen kostte. Er komen nu nieuwe investeringen, al is nog niet duidelijk hoeveel. Maar zeker in kunst, zo zouden er op één van de sokkels wisselende kunstwerken komen. "Daarnaast hebben we ontdekt uit briefwisseling van Léon Stynen, de architect, dat er plannen waren om op het dak een beeldenpark aan te leggen. Een terras vol met beeldhouwkunst. Als we dat ook vorm zouden kunnen geven naar de geest van het ontwerp, zoals de architect het zelf had gewild, zou dat ook een ongelooflijke extra troef zijn voor dit gebouw.

Of ook het beeld De Zee van Georges Grard, beter bekend als Dikke Mathille terug een plekje krijgt op één van de sokkels van het Kursaal, dat is nog niet beslist.

