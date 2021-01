Kursaal beschikbaar als vaccinatiecentrum

Tegen het einde van de zomer zou iedereen gevaccineerd moeten zijn tegen het coronavirus. Bart Tommelein maakte gisteren bekend dat Oostendenaars daarvoor mogelijk terecht zullen kunnen in het Kursaal.

Nu zijn ze bezig in de woonzorgcentra, vanaf eind deze maand komen dan het zorgpersoneel en de huisartsen aan de beurt. Vanaf maart is het dan aan de 65-plussers en de risicopatiënten. En daarvoor worden er in heel het land zo’n 200 grote vaccinatiecentra opgericht. Na Kortrijk en Brugge, maakte stad Oostende gisteren bekend dat het Kursaal ter beschikking zal zijn als vaccinatiecentrum.