Kursaal 15 jaar: publiek krijgt blik achter de schermen

2020 wordt een feestjaar met verschillende opendeurdagen waarbij het publiek gratis rondleidingen krijgt doorheen het gebouw. Het concertgebouw bestaat al langer maar het is 15 jaar geleden dat het volledig vernieuwde gebouw open ging. De eerste opendeurdag vindt plaats op 2 februari.

Kursaal Oostende gunt het grote publiek een blik achter de schermen ter gelegenheid van de 15de verjaardag van het vernieuwde gebouw. Doorheen het jaar opent het Kursaal vier keer de deuren met gratis rondleidingen en randanimatie. "We krijgen tijdens het jaar geregeld de vraag van bezoekers om een rondleiding te krijgen of om een kijkje backstage te nemen. Gezien het drukke programma is daar weinig ruimte voor. Daarom willen we dat nu aanbieden in ons feestjaar", vertelt directeur Peter Craeymeersch.

Daarnaast zijn er in het feestjaar 2020 meer dan 90 shows en concerten gepland. Daardoor zal het Kursaal volgend jaar bijna dagelijks geopend zijn.

Op 2 februari vindt de eerste opendeurdag plaats. Die dag zijn er gratis rondleidingen, randanimatie en een kunstroute doorheen het kursaal. Als afsluiter organiseert het Kursaal een zangfeest 'Oostende Zingt'.