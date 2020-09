In deze tijden van coronaproblemen blikt De Lovie met de tentoonstelling “ Kuren op het Kasteel” terug op een andere epidemie. De witte pest of de tering zoals tuberculose in de volksmond werd genoemd zorgde in ons land voor meer dan één miljoen slachtoffers.

Net als tegen corona was er in het begin geen kruid tegen opgewassen. Bovendien kwamen de oorlogsjaren daar nog eens bovenop die voor een opflakkering zorgden. Wie besmet was moest in quarantaine in een sanatorium. Soms voor zeer lange tijd. In de piekperiode verbleven er meer dan 170 patiënten op het domein van de Lovie. Dankzij de combinatie van gezonde lucht en stevige kost kwamen de mensen op krachten. De Lovie kon goeie cijfers voorleggen.