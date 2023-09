Kunstzomer strooit moderne kunst over Zwevegem

Vanaf zondag is Zwevegem twee weken lang de galerij voor hedendaagse kunstenaars. Een parcours van elf kilometer, geschikt voor wandelaars en fietsers, passeert vier locaties in de gemeente, zoals Kasteel Banhout.

Kunstzomer Leiestreek doet deze zomer verschillende gemeentes in de streek aan. Ook Roeselare, Dadizele en Avelgem stellen of stelden werken tentoon.

"Kunst populair maken"

"Voor Zwevegem is Kunstzomer zeer belangrijk omdat wij mikken op de bekendmaking van kunst bij iedereen", duidt burgemeester Marc Doutreluingne. "Kunst is er voor iedereen en kent geen grenzen. Het probleem is dat sport populair is, maar kunst het wat moeilijker heeft en dat willen wij veranderen."

Het kasteel Banhout vormt een van de stops op de route. Het is gebouwd in 1850 en huist een kapel die dankzij het evenement uitzonderlijk te zien is. De Kunstzomer in Zwevegem loopt nog tot en met 24 september.