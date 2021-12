Kunstwerk Paradise gerecycleerd tot eetbakjes voor dieren

Een kunstwerk van de triënnale Paradise in Kortrijk is gerecycleerd tot... eetbakjes voor dieren.

Het werk van de Zuid-Koreaanse kunstenaar Choi Jeong-Hwa op de markt in Kortrijk bestond uit plastieken kattenbakken en huisdierbedden, en was een aanklacht tegen de wegwerpmaatschappij. (lees verder onder de foto)

Voor de kleurrijke realisatie werkte Choi samen met het Izegemse bedrijf Moderna, dat gespecialiseerd is in kunststoffen attributen voor huisdieren. En het is ook dat bedrijf dat nu instaat voor de recyclage van het hele kunstwerk. 1.000 eetbakjes worden er gemaakt en die worden gratis aangeboden aan de horeca in Kortrijk. Het bedrijf vindt het niet denigrerend dat het kunstwerk wordt gerecycleerd.