Kunstwerk na 20 jaar terug

Het kunstwerk "L'embarquement d'Iphigénie" van Edgard Tytgat is terug in het Kursaal van Oostende.

Het werd voor de start van de grote verbouwingen verhuisd naar Thermae Palace, en is vandaag, 20 jaar later, terug thuis in het Kursaal dankzij het recent goedgekeurde beheersplan van Onroerend Erfgoed Vlaanderen.

Tapijtontwerp van 4 op 4

Midden de jaren vijftig kreeg Edgard Tytgat de opdracht van architect Léon Stynen om een werk te maken voor het Kursaal. Tytgat zocht daarvoor inspiratie in de Griekse mythologie. Het ontwerp stelt de inscheping voor van Iphigenia, de dochter van ​Agamemnon. Het kunstwerk op doek "L'embarquement d'Iphigénie" is eigenlijk een ontwerp voor een tapijt, vandaar dat het ook in spiegelbeeld staat afgebeeld. Het tapijt zelf werd nooit gerealiseerd, maar het geschilderde meesterwerk van vier op vier meter hing jarenlang op in de Ridderzaal van het Kursaal. Nu krijgt het een plaats in de Erehal zodat het voor elke concertbezoeker zichtbaar is.