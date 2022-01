Kunstwerk met terracotta ei in Palingbeek onder water

In het provinciaal domein De Palingbeek in Ieper staat het grote terracotta-ei van kunstenaar Koen Vanmechelen onder water.

Het ei maakte deel uit van het tijdelijk project tijdens de periode 2014-2018, met 600.000 terracottabeeldjes als herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. Het werd geplaatst in het niemandsland tussen de frontlijnen van geallieerden en Duitsers op het domein. (lees verder onder de foto)

In juli 2019 kreeg het ei samen met 200.000 van de 600.000 beeldjes - die verwijzen naar de 600.000 slachtoffers die op Belgische bodem vielen- zijn definitieve plaats in het Palingbeekdomein, aan de toegangsweg die naar de grote parking leidt. De provincie West-Vlaanderen investeerde toen bijna 180.000 euro in de installatie en de bijhorende omgevingswerken. (lees verder onder de video)