Kunstwerk gemaakt uit zwerfvuil ingehuldigd

Het is een indrukwekkende, monumentaal beeld geworden, volledig gemaakt uit strandafval. Wasted Poseidon toont een boze zeegod die zich afvraagt waarom de mensen zo omspringen met het milieu. Tim Corbisier, Proper Strandlopers: "Het is een groot probleem. Ook hier op deze locatie van het drukste strand. We merken dat er een heel grote diversiteit van mensen die hier samen zitten op het drukke strand. Veel nationaliteiten. Veel culturen en vooral veel mensen die zich niet bewust zijn van de netheid en de veiligheid van het strand. We hopen met dit kunstwerk de communicatie nog te verbeteren via een taal die universeel is, de kunst."