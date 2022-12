In de toonzaal van Bulthaup in Kortrijk tonen ze een selectie van een kleine honderd werken uit hun privéverzameling. En daar zitten enkele grote namen tussen zoals Berlinde De Bruyckere en Marlene Dumas.

De expo Recollection bij Bulthaup in de Doorniksewijk in Kortrijk is open van dinsdag tot zaterdag, en vaak ook op zondag en dat tot en met eind januari.