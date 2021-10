Kunsttriënnale Brugge lokt door corona vooral Belgen

TraumA, de kunsttriënnale in Brugge, die zondag is afgesloten, heeft door corona vooral mensen uit eigen land aangetrokken.

De tentoonstelling liep van 8 mei tot 24 oktober. Deze editie stond in het teken van dromen en realiteit. "Door corona zijn vooral Belgen langsgekomen, maar we zijn toch tevreden met de opkomst", klinkt het bij de organisatie. De belangrijke publiekstrekker was de installatie Strangler van Hector Zamora. Meer dan 67.000 mensen beklommen de stelling aan het Gezellehuis.

Blijvend aandenken

Ook in het begijnhof bezochten ruim 85.000 mensen de installatie en film Who is afraid of Natasha. In het museum OLV ter Potterie gingen ruim 40.000 mensen langs voor een installatie van de Amerikaanse Laura Splan. De Colonnade van het architectenduo Gijs Van Vaerenbergh blijft nog voor vijf jaar in het Baron Ruzettepark staan. De stad sloot hiervoor een bruikleen af.