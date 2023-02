Kunstroute vol levensgrote poppen in Kortrijk

In Kortrijk kan je langs een kunstroute vol levensgrote poppen wandelen. Een tentoonstelling waarmee serviceclub Kiwanis zijn vijftigste verjaardag viert.

Ze bezorgen al jaren kleine popjes aan kinderen in het ziekenhuis. De tentoonstelling reist rond in Europa en in iedere stad zijn er andere poppen van lokale kunstenaars.

Serviceclub Kiwanis vroeg aan 5 lokale kunstenaars om aan de slag te gaan met zo'n pop.

In totaal zijn er 26 poppen te ontdekken van kunstenaars uit verschillende Europese steden, want de tentoonstelling trekt rond. En je kan ook zo'n 80 kleine popjes spotten in etalages. De K-dolls zijn een creatieve uitloper van de ziekenhuispopjes die Kiwanis al jaren uitdeelt.

"Dat zijn stoffen therapeutische popjes. Er wordt bijvoorbeeld getoond op het popje waar het prikje gegeven zal worden. De kinderen kunnen er ook gewoon mee knutselen en er een kunstwerkje van maken. Ze kunnen er ook troost in vinden", weet Sander De Bo van Kiwanis Kortrijk.

Voor 4500 euro koop je een grote pop, een kleintje voor 299. De opbrengst gaat naar projecten van Kiwanis.