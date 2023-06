Kunstroute Amare verbindt Brugge met Damme

De kunstroute Amare is een initiatief van ondernemer Luk Beke die verliefd werd op de streek. Luc Beke: “Ik dacht: hoe kunnen we Brugge en Damme samenbrengen? We hebben de Lamme Goedzak. We hebben de vaart die altijd Brugge en Damme heeft samengebracht. We kunnen dat ook doen met kunst. Kunst brengt mensen samen. Amare, mare staat voor de kust. Het is ook de liefde, liefde voor de kunst.”

Boven de deur van het voormalig hospitaal zie je een hart in metaal van Yves Velter. Een hart met een klepje dat open staat. Yves Velter: “De opening verwijst naar hoe ik vroeger als kind omging met complexe problemen. Ik deed de dingen graag open om te zien water van binnen in zat. Ik verwijs hier mee naar de complexe gevoelens die te maken hebben met mededogen en liefde.”

(lees verder onder de foto)

Nick Ervinck plaatste een werk dat opspattend water uitbeeldt bij de kerk. Nick Ervinck:”Het is toch een zeer atypische plaats waar de toren niet meteen geconnecteerd is met de kerk. Dus ik vond het een zeer bijzondere plaats om hier een werk te kunnen creëren."

(lees verder onder de foto)

Ook Arne Quinze stelt hier tentoon. Annelies Ysebaert, curator Amare: “We hebben enkele heel mooie namen erbij, onder andere Wim Delvoye, Koen van Mechelen, Arne Quinze. Maar ook jonge kunstenaars. We hebben een stukje streetart in het parcours waarbij we jonge kunstenaars ook hebben aangesproken.”

Het infopunt van de gratis beeldenroute vind je in de Blauwe Zaal in Brugge. Amare loopt tot eind oktober.