Kunstmatig energie-eiland in Belgische Noordzee: 'een wereldprimeur'

In aanwezigheid van de federale ministers Tinne Van der Straeten (Energie) en Vincent Van Quickenborne (Noordzee) heeft netbeheerder Elia het conceptplan voorgesteld van wat het eerste kunstmatige energie-eiland ter wereld wordt.

Het Prinses Elisabeth Eiland komt zowat 45 km buiten de Belgische kust en wordt het schakelpunt tussen de offshore windparken van de tweede offshore wind zone (met een maximale capaciteit van 3,5 GW) en het hoogspanningsnet aan land.

Internationale Hub

Het energie-eiland wordt ook de eerste bouwsteen van een Europees elektriciteitsnet op zee dat als centrale hub kan dienen voor nieuwe interconnectoren met Groot-Brittannië en Denemarken.

Het energie-eiland kan rekenen op middelen uit het covid herstelfonds dat België door de Europese commissie heeft laten goedkeuren en waarvoor een subsidie van ongeveer 100 miljoen euro toegekend moet worden.

De aanbestedingsprocedure voor het eiland is lopende, net als de uitwerking van de milieueffectrapportage, de voorbereiding van de vergunningsprocedure en de aanvraag voor een domeinconcessie. De bouw zou starten in 2024 en medio 2026 afgerond zijn. Vanaf dan start de bouw van de elektrische infrastructuur op het energie-eiland.

“Door de capaciteit van wind op zee te verviervoudigen tegen 2040 versterken we onze energieonafhankelijkheid, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot”, weet Tinne Van der Straeten, minister van Energie. “De Noordzee wordt dé powerhouse van onze energieonafhankelijkheid”, vult minister van de Noordzee, Vincent Van Quickenborne, aan.