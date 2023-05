Kunstfoto met 22 oma's geveild voor 6.000 euro

In Knokke-Heist is een opmerkelijk kunstfoto geveild voor 6000 euro. 22 oma’s, onder hen ook enkele West-Vlamingen, hebben daarvoor geposeerd. Reminiscentie, zo heet het werk, is een tableau vivant, geïnspireerd door Het Laatste Avondmaal van Da Vinci.

Eén van de oma’s is Georgette Dujardin uit Roeselare. Maar misschien is het een wat vreemde ervaring om te poseren voor een moderne interpretatie van Het Laatste Avondmaal van Da Vinci? "Waarom moet je je vreemd voelen? Iedereen mag mij zien met mijn mooi haar. Ik ben daarvan echt tevreden. En ik zou het nog doen. Er zitten er hier nog van West-Vlaanderen, hé. Mijn vriend is ook van West-Vlaanderen."

Naast de oma’s figureren ook een buitenaards wezen, een blinde pianist, een monnik en drie obers op de foto. En natuurlijk de hond, die ook voor de onthulling uitgenodigd is. De tafel van Het Laatste Avondmaal is bezaaid met oude voorwerpen. Kunstenaar Steven Thoelen is gefascineerd door verhalen van vroeger. "Mijn oma vertelt nog heel veel tegen mij. En ik kan mij voorstellen dat iemand die die verhalen niet meer meekrijgt van oudere mensen, dat het toch wel iets doet met je, als je dat mist."

De foto wordt geveild en gaat naar de hoogste bieder, een galeriehouder uit Antwerpen, die er 6.000 euro voor op tafel legt. Het geld gaat naar de Alzheimer Liga, die zich inzet voor mensen met dementie.