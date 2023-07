30 kunstenaars en 20 dichters palmen voor de 42e keer het West-Vlaamse grensdorpje Watou in. Je kan werk zien in leegstaande huisjes, op de gevels, in de velden, in de kerk of zelfs onder het dorpsplein. Ze haalden inspiratie uit de natuur, uit de oorlogslittekens van de streek, maar ze lieten ook artificiële intelligentie los op hun werk.