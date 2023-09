Kunstenfestival Watou lokt met 21.000 bezoekers meer volk dan vorig jaar

Kunstenfestival Watou sluit de zomer af met ruim 21.000 bezoekers. Dat is een stijging met 5 procent ten opzichte van vorig jaar, ondanks het kwakkelweer afgelopen zomer.

De organisatie blikt tevreden terug. Het kunstenfestival in het West-Vlaamse Watou mocht meer bezoekers ontvangen dan vorig jaar.

"De eerste weken van juli haalden we 10 procent meer bezoekers, maar daarna speelde het kwakkelweer ons wat parten", zegt schepen van cultuur Loes Vandromme (CD&V). "De Watou-bezoeker komt duidelijk voor het totaalplaatje: kunst beleven, fietsen en wandelen, een terrasje doen. En dan is het weer toch een bepalende factor. Veel bezoekers maken er ook een meerdaagse trip van."

Nieuw concept

Het kunstenfestival pakte uit met een vernieuwd concept. Kunstenaars kampeerden tijdens de zomer in Watou onder het motto 'Patchwwork'. Zij werden geselecteerd door een internationale jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen.

"De dertig Patchwwworkers die deze zomer hun tentje hebben opgeslagen in Watou, broeden nu de projecten uit voor de volgende editie. De koppeling beeldende kunstenaars en dichters is een schot in de roos", zegt coördinator Annemie Morisse.

Het gedichtenparcours is nog te volgen tot eind september. De route brengt bezoekers langs dertien oorlogsgedichten die geselecteerd of geschreven zijn door hedendaagse dichters. Bij elk gedicht staat een QR-code die bezoekers kunnen scannen. Daarmee kunnen ze de oorlogsgedichten horen met de stem van acteur Tijmen Govaerts.

