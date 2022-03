Kunstenfestival Eden brengt scheppingsverhalen in beeld, muziek en woord

In Roeselare is op vijf locaties kunst te zien van kunstenaars die zich laten inspireren door de scheppingsverhalen uit het bijbelboek Genesis.

De tentoonstelling past in het Eden-kunstfestival met ook dans, woord en muziek.

In de tentoonstelling is werk te zien van tientallen gerenommeerde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Dries Bekaert, coördinator Eden-kunstenfestival: “We hebben de kunstenaars op een vrije manier uitgenodigd om zich te laten inspireren door de scheppingsverhalen uit Genesis. Maar we hebben hen uitgenodigd om daar creatief mee om te gaan met respect voor hun artistieke autonomie en dit toont zich in een ruim pallet en deelthema’s die aan bod komen.” (lees verder onder de foto)

Kunstenaar Peter Defurne focust op het verloren paradijs. “Onder andere ook het verlies van schoonheid, de verloren eeuwige jeugd. Ook het verlies van de natuur, de omgeving. Alles heb ik gebundeld in één installatie met tekeningen en sculpturen.”

Het Eden-kunstenfestival in Roeselare loopt nog tot 21 mei. Zaterdag is er in de Sint-Martinuskerk van Oekene ook een concert van het ensemble Servir Antico met een muzikale lofzang op de vrouw.