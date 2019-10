Kunstenares wil 3D-replica van gestolen beeldengroep

De Italiaanse kunstenares Livia Canestraro, die samen met haar man Stefaan Depuydt begin de jaren tachtig de bronzen beeldengroep maakte die tot enkele jaren geleden op het Brugse Zand was te zien, hoopt het gestolen kunstwerk opnieuw reconstrureren via digitale technologie.

Zoals bekend gingen onverlaten er een goed jaar geleden vandoor met de bronzen beelden, net voor ze verplaatst zouden worden naar een nieuwe stek in het Koning Albert-I-park. De beelden wogen samen meer dan 5 ton, zodat de politie ervan uitging dat de diefstal bijzonder goed georganiseerd was. Nu lanceert Canestraro een oproep voor foto's en details van de beelden aan de fontein. Zo hoopt ze vooralsnog een D-sculptuur te kunnen maken van het oorspronkelijk werk. Vermits die nogal vaak gefotografeerd werd bij aankomst van toeristen in de stad, zal ze dat materiaal vermoedelijk snel bij elkaar kunnen sprokkelen.

