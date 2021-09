Kunstenares schilderde al vijf gevels in Ardooie

Op steeds meer gevels in Ardooie zijn reuzegrote muurschilderingen te zien. Het zijn allemaal kleurrijke kunstwerken met een boodschap van de hand van Jolly Ellegeest. De Gentse muurkunstenaar woont sinds twee jaar in Ardooie.

Na een oproep op Facebook kreeg ze al vijf muren aangeboden waarmee ze aan de slag kon. Het enthousiasme in Ardooie is groot. ”De voorwaarde is dat ik volledig mijn ding kan doen, maar ik word natuurlijk wel beïnvloed tijdens het proces, bijvoorbeeld door de verhalen van mensen. De meeste thema's liggen wel dicht bij mezelf.”

Zoals ook de muurschildering van twee liefhebbende mannen. Het zijn twee vrienden van Jolly die hiervoor model staan. “Die muur ligt staat dicht bij een school. Het is belangrijk, al zijn het maar enkelen die we kunnen bereiken. Het is belangrijk om te weten: zie graag wie je graag wil zien.”