Dit weekend vindt over heel West-Vlaanderen opnieuw ‘Buren bij kunstenaars’ plaats.

Buren bij kunstenaars begon 16 jaar geleden als een initiatief van de provincie. Dit jaar is meteen de laatste keer in het oude format. Maar het principe blijft hetzelfde: kennis maken met creatief talent in de buurt.

Het kunstevenement komt pas terug in het voorjaar van 2021 en dan in heel Vlaanderen. Grafisch designer en meubelontwerper Bas Pattyn is een van de kunstenaars die meedoet aan dit project.