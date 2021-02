Kunstenaars Tank laten hun lockdowncreaties zien

De ateliers in de Tank op de Burg in Brugge waren tijdens de lockdown een toevluchtsoord voor de kunstenaars die er een ruimte huren.

Ze konden er blijven werken, creëren, experimenteren, elk in hun eigen atelier. Nu stellen ze hun werk ook tentoon. En het thema is heel toepasselijk individualiteit en identiteit in tijden van lockdown.

Thema’s als eenzaamheid, zelfreflectie, identiteit, individualiteit en onmacht schemeren door in het werk dat ze maakten. De expo is de eerste in een reeks. Het is meteen ook de start van een dialoog tussen de residenten, iets wat niet mogelijk was tijdens de lockdown. Zes weekends op rij zijn er groepsexpo's, de tentoonstelling "Wawwa" start dit weekend coronaproof.