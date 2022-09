Kunstenaars pakken standbeelden in voor festival AMOK

Een initiatief van Kunstencentrum Kaap dat gevestigde waarden zoals dichter Peter Verhelst aan het woord laat maar ook jong talent op Brugge loslaat.

Veerle Michiels, kunstenaar: "Het opzet is dat we een monument eventjes wegnemen uit het zicht. Je krijgt een soort frictie. Het is aandacht geven en tegelijkertijd ook 'protect me', de beelden beschermen.

Op de Woensdagmarkt is het standbeeld van de vijftiende eeuwse Brugse schilder Hans Memling helemaal ingepakt. De rol van beelden in de publieke ruimte is een actueel thema. Moeten sommige beelden verdwijnen omwille van hun verleden? Jonas Vansteenkiste, kunstenaar: "De vier beelden die we ingepakt hebben zijn niet zo omstreden, maar ze staan wel op plaatsen die wat meer aandacht of liefde verdienen. Memling staat op het plein op de Woensdagmarkt. Hier een beetje verder staat Van Eyck op een heel mooi plein." Het festival Amok loopt nog tot en met 9 oktober.