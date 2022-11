Kunstenaars De Tank krijgen ateliers in kasteel in Assebroek

De atelierwerking van het Brugse jongerencentrum Het Entrepot verhuist volgend jaar van het Provinciaal Gouvernement op de Burg naar het landhuis Blydhove in Assebroek.

De ateliers op de Burg moeten weg omdat de gebouwen eigendom zijn van een projectontwikkelaar die het complex een nieuwe invulling wil geven. Blydhove is een een klein leegstaand kasteeltje.

De Tank opende in 2017 de deuren op de Burg, nadat uit onderzoek van Het Entrepot bleek dat er in Brugge weinig betaalbare kunstateliers voor jongeren zijn. Vanaf het begin waren er wachtlijsten. De vraag is dus nog altijd groter dan het aanbod.