Kunstenaars buigen zich samen met Koen Vanmechelen over Watou '22

Ze zijn geselecteerd voor 'Patchwork', dat is een experimenteel traject binnen het Kunstenfestival Watou. Samen met inspirator en curator Koen Vanmechelen onderzoeken ze hoe de editie van volgend jaar er zou kunnen uitzien. Hij wijst hen de weg en geeft een open opdracht mee: "Denk verder dan alleen maar uw eigen omgeving. Denk hoe we een link leggen en een ervaring neerzetten tussen de kunstenaar en Watou. Ik denk dat we in Watou '22 kunstenaars zullen hebben die in conversatie gaan met de buurt."

Bezoekers en bewoners

In een onderling gesprek hebben ze alvast ideeën uitgewisseld. Beeldend kunstenaar Kathy Vercauteren: "We weten het eigenlijk nog niet. Het is vooral een kwestie van hier te zijn en te beleven en te kijken hoe het dorp leeft en wat we daaraan kunnen bijbrengen. Wat kunnen we bijbrengen aan het verleden."

En niet enkel de kunstenaars zoeken uit hoe het met het kunstenfestival verder kan. Op het Marktplein van Watou staat de Patchwork-box. Daar kunnen ook bezoekers en inwoners suggesties achterlaten.