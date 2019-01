Walter Vilain is op 80 jarige leeftijd overleden. Hij was cultureel ambassadeur van Koksijde, stichter van de Westhoekacademie, grafisch kunstenaar en componist.

Hij was lange tijd goed bevriend met schilder Paul Delvaux. Walter Vilain was een begeesterend verteller en was een tijdlang actief als gemeenteraadslid in Koksijde. De gemeente zal een rouwregister leggen voor de overleden kunstenaar.

